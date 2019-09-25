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    إلكترونيًا.. الحكومة تكشف عن مشروع لتحويل محاضر الشرطة للنيابة

    04:20 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    إلكترونيًا.. الحكومة تكشف عن مشروع لتحويل محاضر الشرطة للنيابة

    غادة لبيب

    كتب أحمد على

    قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، إن الحكومة لديها مشروع مهم متعلق بفرض وإنفاذ القانون، تم تطبيقه بشكل مبدئي في بورسعيد والقاهرة الجديدة.

    واوضحت أن المشروع يتلخص في كتابة المحضر بقسم الشرطة ثم تحويله إلكترونيا للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة على أن يعاد مرة أخرى للنيابة بعد صدور الحكم النهائي إلكترونيًا أيضًا.

    جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.

    وأكدت أن هذا المشروع من شأنه أن يعمم على مستوى الجمهورية للمساهمة الفاعلة نحو تحقيق العدالة الناجزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدة أن مثل هذه المشروعات في إطار الإصلاح الإداري للدولة المصرية.

    ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، بشأن المواليد والوفيات، وساعد ذلك في توفير المليارات المهدرة على الدولة المصرية، ويخدم جميع المنظومات الأخرى من التموين كقاعدة بيانات أساسية ومساعدة متخذي القرار في القيام بمهامه.

    وأكدت وجود العديد من المشروعات على أرض الواقع التي تخدم منظومة الإصلاح الإداري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.​

    غادة لبيب تحويل محاضر الشرطة للنيابة بورسعيد اقسام الشرطة

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