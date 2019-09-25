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    "الري": وفرنا 55% من ثمن فواتير المياه شهريا بسبب القطع المعدنية

    04:14 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    "الري": وفرنا 55% من ثمن فواتير المياه شهريا بسبب القطع المعدنية

    وزير الري

    كتب- محمد عبدالناصر:

    استعرض المهندس هشام صابر، رئيس الإدارة المركزية للإعلام والإرشاد المائي بوزارة الري، تجربة الوزارة في ترشيد الاستهلاك بعد تعميم القطع الموفرة بتركيب 250 قطعة موفرة بديوان عام الوزارة.

    وأضاف صابر، خلال كلمته بمؤتمر الشراكة في الخفاظ على المياه، الأربعاء، أن القطع الموفرة ساهمت في تخفيض فاتورة المياه من 60 ألف جنيه إلى 26 ألف جنيه شهريا، موضحا انعكاس ترشيد الاستهلاك على خفض قيمة الفاتورة.

    وقدمت كل من دينا المسلمي، ومروان زكي من مؤسسي المبادرة الشبابية "حافظ على مياه مصر"، عرضا لهدف المبادرة في توعية المواطنين بالحفاظ على المياه، وعدم إهدار أي نقطة مياه، وأن تكون مبادرة رائدة في تغيير السلوك.

    وأضاف زكي، أن المبادرة تستهدف مستخدمي الإنترنت من سن 12 - 40 عامًا، من خلال التركيز على المشاركة في المسابقات الاجتماعية، تنظيم عدد من الملتقيات والزيارات للمدارس والجامعات والمشاركة في حملة كل نقطة بتفرق من خلال تركيز جهود الحملة على الأطفال باعتبارهم بوابة يمكن من خلالها الوصول إلى فئة أكبر من المستخدمين من خلال التعليم النشط والذي يعتمد على الألعاب والتعليم الذاتي والتدريب العملي الذي يشارك به الأطفال أنفسهم.

    وزارة الري القطع المعدنية فواتير المياه مؤتمر الشراكة في الخفاظ على المياه

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