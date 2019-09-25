وزير الدفاع لرجال المنطقة المركزية: القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة

القاهرة- مصراوي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط وضباط الصف وجنود المنطقة المركزية العسكرية وعدد من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة.

وحسب بيان، الأربعاء، استهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام للحضور تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لجهودهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.

وأشار الفريق أول محمد زكي، إلى أن المنطقة المركزية العسكرية تمثل مع باقي التشكيلات التعبوية للقوات المسلحه الدعامة الرئيسية لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القوات المسلحة تؤدي مهمة مقدسة لا تهاون فيها وهي الدفاع والزود عن تراب هذا الوطن، وستظل دائما الدرع الواقي والحصن الأمين لهذا الشعب العظيم.

وأشاد الفريق أول محمد زكي، بدور رجال القوات المسلحة وأدائهم لمهامهم الوطنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، معربًا عن اعتزازه بدور القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون مع أجهزة ومؤسسسات الدولة؛ لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود للنهوض بقوى الدولة الشاملة.

وأكد الفريق أول محمد زكي، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة أحدث النظم العالمية في النظم التعليمية بجميع المنشآت والمعاهد التعليمية لبناء أجيال متعاقبة من الضباط القادرين والمتحلين بالانضباط والعلم والمعرفه ما يساعد على دعم مسيرة بناء وتطوير القوات المسلحة.

واستمع القائد العام لآراء واستفسارات عدد من الحاضرين عن الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، وأكد أن القوات المسلحة ستظل تؤدي دورها في حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات، مشيدًا بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومي، وطالبهم بأن يكونوا قدوة في الانضباط والتفاني في أداء مهامهم، وما يتطلبه من يقظة كاملة واستعداد تام، كما طالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد القتالي من أجل حماية حدود مصر على جميع الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.​