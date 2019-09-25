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    الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

    03:25 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الرئيس السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني

    الرئيس السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني.

    وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية حسام زعتر إلى سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة. ​

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