ماكريل ياباني بـ25 جنيهًا.. "التموين": أسماك مجمدة بتخفيض 40%

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الأسماك "المجمدة" من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنافذ التابعة لها بأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بنسبة 40%، في اطار استراتيجية الدولة رفع المعاناة عن كاهل المواطن.

أوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه سيتم طرح كيلو السمك البوري "المجمد" بسعر 35 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك المكرونة بسعر 30 جنيها وكيلو السمك "الماكريل" الياباني بسعر 25 جنيها، كما سيتم طرح كيلو السمك البلطي الأسواني بسعر 21 جنيها.​