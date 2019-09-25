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    الجمعية العمومية للطرق الصوفية تؤيد خطوات الرئيس السيسي الإصلاحية الناهضة بالمجتمع

    01:47 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    الجمعية العمومية للطرق الصوفية تؤيد خطوات الرئيس السيسي الإصلاحية الناهضة بالمجتمع

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- أ ش أ:

    بعثت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية برقية تأييد وإجلال وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لخطواته الإصلاحية الناهضة بالمجتمع. حسب بيان.

    وعبرت المشيخة، في برقيتها التي بعثت بها أثناء انعقاد أول اجتماع لها بمقرها الجديد الليلة الماضية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وبحضور أعضاء المجلس الأعلى، عن تأييد جموع الصوفيين لخطوات الرئيس الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الخطوات التي تنهض بمجتمعنا داخليا وخارجيا".

    وأضافت، أن أعضاء الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية والذين يمثلون أكثر من 20 مليون متصوف، يقدرون المكانة التي تبوأتها مصر منذ تولي الرئيس السيسي القيادة ورئاسة الجمهورية، ويضرعون إلى الله عز وجل أن يوفقه ويرعاه ويسدد على طريق الحق والخير خطاه.

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    السيسي الجمعية العمومية للطرق الصوفية مشايخ الطرق الصوفية عبد الهادى القصبي

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