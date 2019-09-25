الحكومة بـ"محلية النواب": 301 مليار جنيه أجور العاملين بالجهاز الإداري

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، إن خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر تشمل ٣ محاور، الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثاني يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء؛ للاستماع لجهود الحكومة في خطة الإصلاح الإداري، بناء على طلب وزارة التخطيط، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط.

وأكد إسماعيل، أن العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع ٣٣ وزارة في مصر ٢مليون و٦٠ ألفًا و٤٣٢ موظفًا، والمحور الثاني المتعلق بالهئيات العامة يصل عددها لـ٢١٧ هيئة بواقع ١٦٦هيئة خدمية تضم ٥٤٧ ألفًا و٢٤٨ موظفًا، و٥١ هيئة اقتصادية تضم ٣٤٢ ألف موظف، والمحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع ٢ مليون و٨٢٢ ألف موظف.

ولفت إسماعيل إلى أن إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ٥ ملايين و٧٧١ ألفًا و٩١٥ موظفًا، مع حذف الجزء الخاص بالهئيات الاقتصادية كونه لا يأتي في إطار الموازنة العامة للدولة ليكون عددهم ٥ ملايين و٤٢٩ ألف موظف منهم ٤ ملايين و٥٢٥ ألف كادر عام وحوالي ٩٠٠ ألف كادر خاص قائلا: "عندنا حوالي ٤ ملايين ونصف موظف كادر عام منهم مليون و٣٠٠ ألف معلم ويخصص لهم حوالي ٧٠ مليار جنيه".

وأكد إسماعيل أن موازنة العام المالي الجاري تم اعتماد حوالي ٣٠١ مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية.​