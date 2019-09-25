بالشروط وطرق التقديم.. السكة الحديد تعلن حاجتها لعدد من الوظائف
كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية "ernts"، التابعة للسكة الحديد، احتياجها لعدد من الوظائف.
وحسب بيان، الأربعاء، جاءت الوظائف على النحو التالي:
- مضيف بقطارات النوم (للذكور فقط)
- مضيف بالقطارات المكيفة (للذكور فقط)
- بائع ميني ماركت (للذكور فقط)
- عامل نظافة (للذكور فقط)
وأكدت الشركة أن هناك اشتراطات للقبول بالوظائف المعلن عنها وهي:
شروط عامة
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما
- أدى الخدمة العسكرية
- من ساكني القاهرة الكبري ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي
شروط خاصة بالوظيفة الأولى
- حاصل على مؤهل عالٍ مناسبا ويفضل بكالوريولس السياحة والفنادق قسم الدراسات الفندقية
- يجيد لغة أجنبية
- حسن المظهر
- خبرة عملية لا تقل عن عاما
شروط خاصة بالوظيفة الثانية والثالثة
- حاصل على مؤهل متوسط / أو فوق متوسط مناسب ويفضل خريجي السياحة والفنادق
- حسن المظهر
- خبرة عملية لا تقل عن عامين
شروط خاصة بالوظيفة الرابعة
- يجيد القراءة والكتابة
الأوراق المطلوبة
- السيرة الذائية باللغة العربية بها صورة 4*6
- صورة ضوئية من المؤهل
- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية
- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي
وأعلنت الشركة طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط الشغال الوظائف المذكورة ارسال الوثائق المطلوبة على البريد الالكترولي"hr@egwst.com"وسيتم الاستقبال الطلبات لمدة اسبوعين من تاريخ الإعلان.
-
299
-
187
-
163
-
142
-
93
-
91
-
85
-
83
-
73
-
49