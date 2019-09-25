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    بالشروط وطرق التقديم.. السكة الحديد تعلن حاجتها لعدد من الوظائف

    01:29 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    بالشروط وطرق التقديم.. السكة الحديد تعلن حاجتها لعدد من الوظائف

    السكة الحديد

    كتب – أسامة عبدالكريم:

    أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية "ernts"، التابعة للسكة الحديد، احتياجها لعدد من الوظائف.

    وحسب بيان، الأربعاء، جاءت الوظائف على النحو التالي:

    - مضيف بقطارات النوم (للذكور فقط)

    - مضيف بالقطارات المكيفة (للذكور فقط)

    - بائع ميني ماركت (للذكور فقط)

    - عامل نظافة (للذكور فقط)

    وأكدت الشركة أن هناك اشتراطات للقبول بالوظائف المعلن عنها وهي:

    شروط عامة

    - ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما

    - أدى الخدمة العسكرية

    - من ساكني القاهرة الكبري ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي

    شروط خاصة بالوظيفة الأولى

    - حاصل على مؤهل عالٍ مناسبا ويفضل بكالوريولس السياحة والفنادق قسم الدراسات الفندقية

    - يجيد لغة أجنبية

    - حسن المظهر

    - خبرة عملية لا تقل عن عاما

    شروط خاصة بالوظيفة الثانية والثالثة

    - حاصل على مؤهل متوسط / أو فوق متوسط مناسب ويفضل خريجي السياحة والفنادق

    - حسن المظهر

    - خبرة عملية لا تقل عن عامين

    شروط خاصة بالوظيفة الرابعة

    - يجيد القراءة والكتابة

    الأوراق المطلوبة

    - السيرة الذائية باللغة العربية بها صورة 4*6

    - صورة ضوئية من المؤهل

    - صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية

    - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

    وأعلنت الشركة طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط الشغال الوظائف المذكورة ارسال الوثائق المطلوبة على البريد الالكترولي"hr@egwst.com"وسيتم الاستقبال الطلبات لمدة اسبوعين من تاريخ الإعلان.

    السكة الحديد الوظائف عربات النوم الخدمات الفندقية والسياحية

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