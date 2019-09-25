بالشروط وطرق التقديم.. السكة الحديد تعلن حاجتها لعدد من الوظائف

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلنت الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية "ernts"، التابعة للسكة الحديد، احتياجها لعدد من الوظائف.

وحسب بيان، الأربعاء، جاءت الوظائف على النحو التالي:

- مضيف بقطارات النوم (للذكور فقط)

- مضيف بالقطارات المكيفة (للذكور فقط)

- بائع ميني ماركت (للذكور فقط)

- عامل نظافة (للذكور فقط)

وأكدت الشركة أن هناك اشتراطات للقبول بالوظائف المعلن عنها وهي:

شروط عامة

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما

- أدى الخدمة العسكرية

- من ساكني القاهرة الكبري ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومي

شروط خاصة بالوظيفة الأولى

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسبا ويفضل بكالوريولس السياحة والفنادق قسم الدراسات الفندقية

- يجيد لغة أجنبية

- حسن المظهر

- خبرة عملية لا تقل عن عاما

شروط خاصة بالوظيفة الثانية والثالثة

- حاصل على مؤهل متوسط / أو فوق متوسط مناسب ويفضل خريجي السياحة والفنادق

- حسن المظهر

- خبرة عملية لا تقل عن عامين

شروط خاصة بالوظيفة الرابعة

- يجيد القراءة والكتابة

الأوراق المطلوبة

- السيرة الذائية باللغة العربية بها صورة 4*6

- صورة ضوئية من المؤهل

- صورة ضوئية من شهادة الخدمة العسكرية

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

وأعلنت الشركة طريقة تقديم الأوراق المطلوبة للراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط الشغال الوظائف المذكورة ارسال الوثائق المطلوبة على البريد الالكترولي"hr@egwst.com"وسيتم الاستقبال الطلبات لمدة اسبوعين من تاريخ الإعلان.