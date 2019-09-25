"محلية النواب": ندعم جهود الحكومة للإصلاح الإداري

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط طلبت رأي نواب البرلمان في خطة الإصلاح الإداري في مصر التي تتم على مدار الفترة الأخيرة، في إطار التواصل والتناغم الرشيد بين السلطة التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء للاستماع لجهود الحكومة في خطة الإصلاح الإداري، بناء على طلب وزارة التخطيط، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط.

وأكد السجيني أن التواصل والتناغم بين البرلمان بهذه الصورة خطوة إيجابية نحو الوصول للأفضل والأحسن، كون الإصلاح الإداري يحتاج لإرادة قوية من الجميع وهو ما نلمسه بالخطوات الجادة والمخلصة من الحكومة بعد تثبيت أركان الدولة وإعادة الاستقرار بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن القطاع الإداري في مصر هو الأساس في الدولة المصرية رغم ما يتم من جهود من شركات وأجهزة أخرى خارج الجهاز الإداري، ومن ثم يبقى الجهاز الإداري في الدولة هو الأساس وتطويره أصبح ضرورة بإرادة حقيقية قائلا: "الجهاز الإداري هو الأساس ما يحمل الدولة وموازنتها الكثير ومن ثم يجب تطويره والاستفادة منه".

وأكد أن البرلمان يدعم جهود التطوير الإداري ويساندها من أجل الأفضل والأحسن بما يقدم الخدمة الجيدة للمواطن.