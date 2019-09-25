"تقديم وتخصيص وإلغاء".. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق "جنة وسكن مصر"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أمس الثلاثاء، إجراءات حجز وحدات شقق سكن مصر، وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة، وكذلك وحدات جنة للإسكان الفاخر بواقع 3336 وحدة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم إلكترونيًا، والحجز بالأسبقية.

وينشر مصراوي، طريقة حجز الوحدات إلكترونيا بالتفاصيل، والمستندات المطلوبة للحجز.

الخطوة الأولى: (استخراج رقم الاستمارة).

- الدخول على الموقع الإلكتروني (أضغط هنا) ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة التفاصيل (المساحات – الاسعار – أرقام العمارات).

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع، في أي وقت بعد ذلك.

- الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) لتظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل/ اسم الزوجة ورقمها القومي) ثم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز اليه.

- يحول العميل مبلغ مقدم الحجز طبقا لإعلان كل مشروع، والذي يصل لـ100 ألف في مشروع جنة و70 ألفًا في مشروع سكن مصر، إضافة إلى مبلغ 500 جنيه، دفعة واحدة وغير مجزأ.

- يجرى إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وحال عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات؟

الخطوة الثالثة.. الحجز بالأسبقية:

الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها.

الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التي تم اختيارها يتم رد المبالغ المسددة وفقا لما يلي:

إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني (أضغط هنا) ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به مع مراعاة ما جاء بحالات الغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

اقرا أيضًا:

تبدأ بـ3400 جنيه للمتر.. ننشر أسعار شقق سكن مصر في 7 مدن- صور

المتر زاد 6%.. ننشر أسعار شقق جنة بـ5 مدن جديدة- صور

بـ"كراسة الشروط".. الإسكان تبدأ تسجيل بيانات حجز 2240 شقة في سكن مصر (صور)

تبدأ بـ1600 جنيه للمتر.. كل ما تريد معرفته عن حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة

4 شروط.. خطوات الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميزة والأكثر تميزًا

​