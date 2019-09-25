سؤال برلماني لوزير التعليم عن حلول أزمة الكثافة بالفصول

كتب- إحمد علي:

وجهت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، سؤالًا برلمانيًا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن الحلول المقترحة للقضاء على الكثافة الطلابية داخل فصول المدارس.

وقالت "الشبراوي" في سؤالها: "لم يعد مقبولًا ما نراه يوميًا داخل فصول مدارس محافظة الإسكندرية، من مشاحنات وتشاجرات بين الطلاب حول أحقية الجلوس، بدلًا من أن ينصب تركيزهم حول تحصيل الدروس العلمية، بعد أن بلغ عدد الطلاب داخل الفصل الواحد في مدارس محافظة الإسكندرية أكثر من 120 طالبًا".

وطالبت بإيجاد حلول لمشكلة الكثافة الطلابية.