بالصور..محافظ بورسعيد يوجه بدعم مشروعات الشباب وصغار المستثمرين
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.
وشدد المحافظ، خلال جولته، على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.
وأكد محافظ بورسعيد على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الافتتاحات لكيانات اقتصادية سواء لكبار الكيانات أو لصغار المستثمرين والشباب، لافتا أن المدينة تشهد طفرة اقتصادية وصناعية ولوجستية وسياحية غير مسبوقة، مما يوفر فرص عمل للشباب ويدعم الاقتصاد المصرى.
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