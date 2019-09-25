رئيس "الأهرام" لمصراوي: تسوية 85 مليون جنيه مديونية المؤسسة لبنك القاهرة

كتب- مصطفى علي:

كشف الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، أن مؤسسة الأهرام نجحت في تسوية مديونيتها لدى بنك القاهرة والمقدرة بـ85 مليون جنيه.

وقال سلامة لمصراوي، الأربعاء، إنه فور توليه رئاسة مجلس إدارة الأهرام سعى لإعادة ترتيب الأوضاع داخل المؤسسة من جديد لحل كل أزماتها المالية من خلال عدة أمور، أولها استغلال الأصول بصورة إيجابية، وأقامت المؤسسة مشروعين استثماريين بالعلمين والقرية الذكية، بالإضافة إلى افتتاح 3 كليات جديدة بجامعة الأهرام الكندية بعد موافقة رئيس الجمهورية وهي كليات العلاج الطبيعي والفنون الجميلة واللغات والألسن.

وأضاف: "أما الجانب الآخر الذي سعينا لحله هو تسوية جميع مديونيات المؤسسة، وبدأنا مخاطبة بنك القاهرة ونجحنا في التوصل لتسوية من خلال تسوية الدين البالغ 85 مليون جنيه، مقابل افتتاح فرع للبنك بمؤسسة الأهرام".

وتابع: "اتفقنا خلال بروتوكول وقعناه مع البنك أمس الأول على افتتاح 3 فروع جديدة للبنك بشكل استثماري للمؤسسة – أي خارج اتفاقية التسوية- بمقر مؤسسة الأهرام في قليوب وجامعة الأهرام ومنطقة العامرية بالإسكندرية، وتضمن الاتفاق أيضًا أن توفر مؤسسة الأهرام أماكن لبنك القاهرة لوضع ماكينات الصراف الآلي في كل هذه الأماكن ودعم التعاون بين مؤسسة الأهرام ووكالة الأهرام للإعلام ومطابع الأهرام التجارية وبنك القاهرة في مجال الإعلانات والمطبوعات".

وأكد سلامة أن الخطة التي تسير عليها مؤسسة الأهرام ستنهي جميع الأزمات التي تعرضت لها من قبل وتوفر لها دخلاً كبيرًا بحيث تصل لمرحلة الاكتفاء والتوازن خلال 3 سنوات فقط.