اليوم.. حفل توقيع كتاب "أسرار مصر مع زاهي حواس"

القاهرة - مصراوي:

ينظم الدكتور زاهي حواس، حفل توقيع كتابه "أسرار مصر مع زاهي حواس"، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور العديد من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية والعربية ومديري المعاهد الأجنبية للآثار في مصر والعديد من نجوم الفن والمجتمع.

ويجوب الدكتور زاهي حواس في كتابه رحلة إلى مصر عبر العصور، من وادي الحيتان في الفيوم إلى وادي الملوك بالأقصر، لشوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا، ويحتوي الكتاب على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار على مدى حياته المهنية.