بينهم أتراك.. عمرو أديب يعرض اعترافات مُحرضين للفوضى في مصر

كتب- معتز عباس:

عرض الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، اعترافات لعدد من الإرهابيين والمحرضين على نشر الفوضى في مصر.

وقال "أديب" إن من بين المتهمين، أشرف أسعد فلسطيني الجنسية، ودخل الأراضي المصرية بتاريخ 18 سبتمبر الجاري عبر ميناء رفح البري، وتبيّن أنه أحد عناصر خلايا سرايا القدس الجهادية التابعة لحركة حماس، ويعمل كمسئول سري للرصد والاتصال، كما ضبط بحوزته على بعض الأوراق التي تحتوي على التعليمات السرية لخلايا التنظيم.

وأضاف أديب أن من بين المتهمين "بيتر بص"، هولندي الجنسية، قال إنه كان يستخدم "درون" فوق أحد الفنادق دون تصريح، وألقت الشرطة المصرية القبض عليه.

واعترف "بيرات بيرتان" تركي الجنسية، بأنه تم القبض عليه في التحرير؛ إذ قام بتصوير القوات الأمنية المرتكزة في عدد من مناطق وسط القاهرة.

كما اعترف "ثائر حسام"، أردني الجنسية، بأنه معارض حكومي في بلاده، جاء إلى مصر؛ لإشعال الفوضى والتحريض على التظاهر ونشر فيديوهات محرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما اعترف عبد الله كيماك، تركي الجنسية، بأنه جاء إلى مصر للمشاركة في التظاهرات، وكان يقوم بعمليات تصوير بميدان التحرير وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لصالح دولة معادية.

واعترف عبد الرحمن علي، أردني الجنسية، بأنه جاء إلى مصر في شهر سبتمبر؛ للمشاركة في التظاهرات من أجل إشعال الفتنة والفوضى، مضيفًا أنه كان يذهب إلى ميدان التحرير؛ لتنفيذ مخططاته وصور فيديوهات بثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعترف مصطفى أحمد مصطفى، مصري الجنسية، بأنه انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، وشارك في اعتصامَي رابعة والنهضة وعدد من أحداث الشغب، واستلم مبلغ 5800 دولار حولها إلى "المصري" لتوزيعها على الشباب؛ للمشاركة في التظاهرات، مضيفًا أنه كان يقوم بحشد شباب جماعة الإخوان الإرهابية؛ لارتباطه بعدد من الأندية الشبابية والتردد عليها من حين لآخر.