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    السيسي يبحث مع رئيس وزراء أيرلندا التعاون لمكافحة الإرهاب

    10:34 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    السيسي يبحث مع رئيس وزراء أيرلندا التعاون لمكافحة الإرهاب

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة - مصراوي:

    التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بنيويورك مع ليو فارادكار رئيس وزراء أيرلندا.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الأيرلندي، مشيداً بقوة علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مصر وإيرلندا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية والسياحية، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخراً من الجانبين، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنسيق والتشاور المتبادل.

    وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن رئيس الوزراء الأيرلندي أكد من جانبه سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر، لا سيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

    وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، لا سيما محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

    كما جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية وسبل التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، فضلاً عن جهود مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

    السيسي الإرهاب ليو فارادكار أيرلندا

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