رئيس الوزراء يختتم جولته في بني سويف بتفقد المستشفى العام

بني سويف - أ ش أ:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ بنى سويف، في ختام زيارته لمحافظة بني يوسف، مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وتجول رئيس الوزراء في عدد من أجنحة المستشفى والمباني الملحقة بها، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى الذي أوضح أن المستشفى تم افتتاحها وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من التطوير في عامي 2016 ثم 2017، وتشمل نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و 12 سرير رعاية قلب، و 9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.

ولفت مدير المستشفى إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، حيث أن بها 10 أسرة طوارئ، إلى جانب 5 أسرة إفاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.