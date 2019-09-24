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السيسي من الأمم المتحدة: الشعب صاحب الفضل في نجاح المرحلة الأولى لخطة الإصلاح الاقتصادي

05:12 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
السيسي من الأمم المتحدة: الشعب صاحب الفضل في نجاح المرحلة الأولى لخطة الإصلاح الاقتصادي

السيسي يتحدث امام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كعضو مؤسس للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي -الذي ترأسه مصر حاليًا- لطالما كانت لديها رؤيتها وإسهامها في مواجهة أهم التحديات التي يشهدها عالمنا.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت اليوم الثلاثاء في نيويورك، أن احترام الملكية الوطنية للحلول أمر حتمي لضمان فاعلية منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

وتابع الرئيس: "لمصر تجربة وطنية رئادة في هذا الشأن من خلال خطة النهوض بالمجتمع على نحو شامل بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب أو من خلال برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحًا في تاريخها الحديث وكان للشعب الفضل الأول في تحمل أعباءها وتنفيذ مرحلتها الأولى بنجاح فاق المتوقع".

الرئيس السيسي الجمعية العامة الأمم المتحدة

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