"قومي المرأة" ينظم لقاء لواعظات الأوقاف ,خادمات الكنائس احتفالا بيوم السلام العالمي

كتب- نور العمروسي:

نظم المجلس القومى للمرأة لقاء لواعظات الأوقاف وراهبات وخادمات الكنائس ضمن مبادرة المجلس (معا في خدمة الوطن)، وبدعوة من الأخت سيمون بسخريون الرئيسة الإقليمية لراهبات الراعي الصالح في مصر والسودان احتفالا بيوم السلام العالمي، وذلك بمقر دير الراعي الصالح.

وأوضح المجلس - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - أن اللقاء استهدف توطيد العلاقات بين واعظات الأوقاف وراهبات وخادمات الكنائس وتبادل الخبرات فيما بينهن، ومناقشة خطة أنشطتهن خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بحث الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري، ودور الواعظات والراهبات في مواجهتها من خلال الخدمة المجتمعية التي يقمن بها في الكنائس والدروس الدينية لتوعية السيدات والشابات بعدم الالتفات لمثل تلك الشائعات والحفاظ على وحدة الشعب ومكتسباته من الخطط التنموية الكبري التي تنفذها الدولة لتحسين حياة المواطنين.

ومن جانبهن، أكدت واعظات الأوقاف وراهبات وخادمات الكنائس رغبتهن في المشاركة في الفاعليات التي ينفذها المجلس القومى للمرأة على الأرض مع السيدات في القري والنجوع لتحسين أوضاعهن الاجتماعية.