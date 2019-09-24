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المجلس القومي للمرأة يصدر الكتالوج الإلكترونى (المصرية 3) لتمكين المرأة اقتصاديا

04:08 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
المجلس القومي للمرأة يصدر الكتالوج الإلكترونى (المصرية 3) لتمكين المرأة اقتصاديا

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أصدر المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة (ساويرس) للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية، الكتالوج الإلكتروني (المصرية 3)، وذلك ضمن مبادرة (إبداع من مصر)، والتي تأتي في إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اقتصاديا.

وأشار المجلس - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - إلى أن الكتالوج يضم 23 رائدة أعمال من 7 محافظات مختلفة، ويحتوى على أكثر من 60 منتجا، وذلك لمساعدة السيدات في فتح قنوات تسويقية جديدة لهن، كما يتضمن قصص نجاح لبعضهن ممن واجهن صعوبات في بداية الطريق، وهي قصص ملهمة لأخريات كي يضعن قدمهن على أول طريق النجاح.

جدير بالذكر أنه سبق و أن تم إصدار طبعتين من الكتالوج (المصرية 1) و(المصرية 2)، حيث تضمنا أكثر من 55 رائدة أعمال، وذلك حرصا من المجلس القومى للمرأة على الحفاظ على الصناعات اليدوية التي تعد تراثا مصريا. ​

المجلس القومى للمرأة مؤسسة ساويرس التنمية الاجتماعية بنك الإسكندرية

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