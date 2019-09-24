تعاون مصري إماراتي في إدارة المخلفات والتصدي لتغير المناخ

كتب- محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، وذلك على هامش مشاركتها في قمة العمل المناخي بالأمم المتحدة.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي البيئة المصرية والإماراتية.

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع نظيرها الإماراتي، عددًا من موضوعات التعاون المشترك أبرزها الاستفادة من الخبرة الإماراتية في تنظيف المجاري المائية، ونقلها في إطار حرص وزارة البيئة على الحد من تلوث نهر النيل، وعرض الوزير الإماراتي تقديم التصميمات الخاصة بالمراكب لتعديلها لتصبح صالحة للمياه العذبة.

وأشادت الوزيرة، بهذا العرض، مؤكدة أنه يمكن إنتاجها باستخدام الخامات المصرية، كما أعربت عن الرغبة في إطلاع مصر على خبرة الإمارات في إدارتها لهذا الملف بالتعاون مع سلسلة كارفور كجانب من مسئوليتها المجتمعية.

وعرضت وزيرة البيئة، نقل خبرة مصر في موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق باستخدام الخرائط التفاعلية لتحديد مخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية.

​واستعرضت الوزيرة، الإجراءات الجاري اتخاذها في دمج مفاهيم تغير المناخ في القطاع المصرفي ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لإصدار السندات الخضراء والتي تسهم في إيجاد منتجات جديدة تساعد المستثمرين على القيام بدورهم نحو البيئة بشكل مبتكر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون في مجالات المخلفات والاستفادة من الخبرة الإماراتية في هذا المجال.