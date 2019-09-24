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    الخطوط الإسبانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة مارس المقبل

    03:11 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    الخطوط الإسبانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة مارس المقبل

    مطار القاهرة الدولي

    كتب- طه عبيد:

    قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الجوية الأسبانية، تستأنف رحلاتها المباشرة من العاصمة مدريد إلى القاهرة، ابتداء من مارس المقبل بعد توقف دام حوالي 6 سنوات .

    وأضافت المصادر، أن الخطوط الإسبانية خاطبت سلطات مطار القاهرة بشأن استئناف عودة الرحلات، لتبدأ التشغيل الفعلي لرحلاتها من مطار القاهرة الدولي، بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

    يذكر أن الخطوط الإسبانية أوقفت رحلاتها إلى القاهرة عام 2013، ووصلت آخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة حينها يوم 24 مارس على متنها 153 راكبا.

    مطار القاهرة الدولي الخطوط الجوية الأسبانية القاهرة مدريد

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