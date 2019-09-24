الخطوط الإسبانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة مارس المقبل
كتب- طه عبيد:
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الخطوط الجوية الأسبانية، تستأنف رحلاتها المباشرة من العاصمة مدريد إلى القاهرة، ابتداء من مارس المقبل بعد توقف دام حوالي 6 سنوات .
وأضافت المصادر، أن الخطوط الإسبانية خاطبت سلطات مطار القاهرة بشأن استئناف عودة الرحلات، لتبدأ التشغيل الفعلي لرحلاتها من مطار القاهرة الدولي، بواقع 4 رحلات أسبوعيا.
يذكر أن الخطوط الإسبانية أوقفت رحلاتها إلى القاهرة عام 2013، ووصلت آخر رحلاتها A319 إلى مطار القاهرة حينها يوم 24 مارس على متنها 153 راكبا.
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