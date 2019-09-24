‎5 آلاف غطاء سنويًا.. "صرف صحي القاهرة" يكشف حجم سرقة أغطية البالوعات

كتب- أحمد علي:

قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدراة شركة صرف صحي القاهرة، إن مشكلة سرقة أغطية البالوعات أصبحت ظاهرة سلبية ونعمل على التصدي لها من خلال بدائل متعددة سواء بأغطية خرسانية أو الظهر المرن مع التفكير في رؤى أخرى متعلقة بعمل شبكات أسفل الأغطية لمنع سقوط الضحايا في حالة السرقة.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، الثلاثاء، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة إزهاق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأكد حسن أن محافظة القاهرة بها ٣٥٠ ألف غطاء بالوعة، يسرق منها حوالي ٥ آلاف غطاء سنويا بواقع ١٥ غطاء يوميا، ما يمثل ظاهرة سلبية على المجتمع، ومن ثم تم التجاوب مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن إمكانية إضافة أكواد جديدة للأغطية، مع إنشاء مصنع متعلق بإنتاج أغطية من الخرسانة في بعض الأماكن ويكلف الدولة ٨٠٠ جنيه في الوقت الذي يكلف الغطاء الظهر قرابة ٥ آلاف جنيه.

واتفق معه منصور بدوي، رئيس شركة صرف الحيزة، مؤكدًا أن العصابات المتخصصة في سرقة هذه الأغطية تزايد دورها بشكل سلبي، وتسبب إشكاليات كثيرة للمنظومة.‎