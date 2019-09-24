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    تغطية خاصة بالتليفزيون المصري لمشاركة الرئيس بالجمعية العامة للأمم المتحدة

    01:53 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    تغطية خاصة بالتليفزيون المصري لمشاركة الرئيس بالجمعية العامة للأمم المتحدة

    الرئيس السيسي

    كتب- مصطفى علي:

    يقدم برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى حلقة خاصة عن مشاركة الرئيس السيسي باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقائه كلمة مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة والتي تتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية.

    ويقدم ضيوف الحلقة رؤية تحليلية لكلمة الرئيس وللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة، للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات

    وتستضيف الحلقة إيهاب عمر الكاتب الصحفي بالأهرام المتخصص في الشئون الدولية وإبراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ومحمود زكريا محمود إبراهيم مدرس العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.

    السيسي برنامج مصر النهاردة الأمم المتحدة التليفزيون المصري

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