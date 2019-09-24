مدبولي يزور مدرسة الشهيد الرائد محمد عصام سرور الإعدادية بنات ببني سويف

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المُرافق له، مدرسة الشهيد الرائد محمد عصام سرور الإعدادية بنات، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية. في إطار الحرص على متابعة سير العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بحسب بيان رسمي.

وتفقد رئيس الوزراء عددًا من فصول المدرسة، ومعاملها، ومكتبتها، وأدار حوارات ودية مع الطالبات للاطمئنان على انتظام العام الدراسى، وبدء تلقي الحصص الدراسية، مُحفزا إياهن على التحصيل والاستفادة والابداع، والتقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع الطالبات بأحد الفصول.

وبداخل أحد المعامل شاهد رئيس الوزراء عرضاً تقديمياً تم عرضه من خلال السبورة الذكية، حول المدرسة والأنشطة التعليمية والتحفيزية التي تقدمها للطالبات، والذي تم إعداده من خلال طالبات بالصف الثاني الإعدادي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المدرسة التي تضم ٢٩ فصلاً للصفوف الثلاثة للمرحلة الإعدادية، وتضم ١٦٤٠ طالبة، وشاهد جانباً من الأنشطة الرياضية التي تُقدمها الطالبات، وأثنى على تنوع الانشطة داخل هذه المدرسة، وكذلك ممارسة الطالبات لعدد من الرياضات المختلفة.