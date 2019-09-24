"الصوت والضوء" تعدل مواعيد عروضها في شهر أكتوبر

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء في المناطق الخمسة (الأهرامات – الكرنك – أبوسمبل – فيلة – ادفو) أول شهر أكتوبر المقبل، بمناسبة قرب حلول الموسم الشتوي.

وبحسب بيان اليوم، تبدأ عروض الشركة بمنطقة الهرم في تمام الساعة السابعة ومنطقتي ادفو والكرنك، في تمام السادسة مساء ومنطقتي فيلة وأبوسمبل في تمام السادسة والنصف مساء.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إن تعديل مواعيد العروض، تأتي لتتناسب مع التوقيت الشتوي لتحقيق رؤية أفضل للرواد، كما سيتم منح تخفيضات متدرجة لكل شركات السياحة عند التعاقد على الشراء المقدم لتذاكر عروض الصوت والضوء فى صورة تذاكر خصم.

وأضاف عبد العزيز، أن الهدف الأول من منح التخفيضات هوزيادة وتطوير أوجه التعاون المشترك مع الشركات السياحية شركائنا فى النجاح لجذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الثقافية بشكل أكبر وتعريف العالم ماهية الحضارة المصرية.

جدير بالذكر، أنه يتم توفير سماعات الترجمة الفورية فى جميع المناطق لاتاحه الفرصة للسائح حضور عرض الصوت والضوء بأي لغة في الوقت المناسب.