"الكهرباء": أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضا وفقا لأسعار السوق

كتب- محمد صلاح:

صرح الدكتور محمد الخياط، رئيس الطاقة الجديدة والمتجددة، إن القطاع الخاص ينفذ 32 مشروعا في مجال الطاقة ما يؤكد أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار في هذا المجال.

وأشار الخياط، خلال المائدة المستديرة للاستثمار في الطاقة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية يستثمر فيها القطاع الخاص من مؤسسات دولية.

وذكر الخياط أن أسعار الطاقة المتجددة ستشهد انخفاضا فيما ستكون أسعار الشبكة وفقا لأسعار السوق ما أوجد مساحة كبيرة للقطاع الخاص حتى يستطيع أن يقدم مشروعات في الطاقة الكهربائية ويدخل كمنافس للحكومة ما يزيد من كفاءة المحطات المملوكة للجهات الحكومية .

وأضاف أن هناك 32 مشروعًا استثماريًا في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وتم إنشاء مجمع الزعفرانة لطاقة الرياح في منطقة العين السخنة بإجمالي 550 ميجاوات ومشروع مجمع جبل الزيت بطاقة الرياح الموجود على ساحل البحر الأحمر وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2018 فضلا عن وجود مشروعات أخرى تتنوع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.