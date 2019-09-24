رئيس "الطاقة الجديدة" يفتتح المائدة المستديرة للاستثمار

كتب- محمد صلاح:

افتتح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، اليوم الثلاثاء، المائدة المستديرة الأولى عن الاستثمار في الطاقة المتجددة واستدامة التنمية.

وقال الخياط خلال كلمته، إن مصر تمتلك أكبر محطة كهرباء للطاقة الشمسية في العالم وتم إنجازها في أسرع وقت، والطاقة متوفرة بها وأصبحنا مركزًا إقليميًا للطاقة.

وتشهد المائدة، مناقشة المستثمرين والشركات العالمية والمحلية المنفذة لمشروع بنبان للطاقة الشمسية رؤية القطاع الخاص والحكومة لتسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة، وتحويل مصر إلى منتج للطاقة النظيفة وتصديرها لدول العالم.

ويستعرض خبراء الطاقة خلال المائدة المستديرة اهتمام الدولة بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة واستدامة التنمية ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية والفرص المتاحة للاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ودور مختلف الجهات التنظيمية في تهيئة الفرص للتوسع في الطاقة الجديدة وجذب المزيد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة.

ويتناول المتحدثون التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتأثيرها على فرص الاستثمار، وخطة الحكومة الخاصة بشراء الطاقة من القطاع الخاص في ظل توافر احتياطي قدرات كهربائية، ورؤية مصر للتنمية واستراتيجية تنويع مصادر إنتاج الطاقة.

كما يتناول المتحدثون سبل توفير حوافز وتشريعات تسهم في معدلات نمو قطاع الطاقة المتجددة، وتجربة القطاع الخاص في إنتاج وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين، والتشغيل الاقتصادي للمنظومة الكهربائية وإدارة الأحمال.

ويشارك في المائدة المستديرة نخبة من المسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في مشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والخبراء في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.