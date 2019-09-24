وزير الدفاع يشيد بنجاحات القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، طلبة المعهد الفني للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، ألقى مدير المعهد الفني للقوات المسلحة كلمة أكد فيها أن المعهد يعمل على إعداد ضباط واثقين في أنفسهم وأسلحتهم لكي يكونوا مستعدين دائمًا للزود عن أمن مصر واستقراراها، مشيرًا إلى دور المعهد

في دعم منظومة التأمين الفني للقوات المسلحة بكل الأفرع والتخصصات.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن، ونقل القائد العام لطلبة المعهد وأعضاء هيئة التدرييس تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض القائد العام خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وتأمين حدود الدولة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لتوفير المناخ الآمن للتنمية والاستثمار.

وأدار القائد العام حوارًا مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتدريب والعملية التعليمية واللياقة البدنية للطلبة لبناء المقاتل الذي يمتلك الاحترافية في تنفيذ المهام التي توكل إليه تحت مختلف الظروف.

حضر اللقاء أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد الفني للقوات المسلحة.