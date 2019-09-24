عبير الفندي مديرًا عامًا للعقود بالإذاعة

كتب- مصطفى علي:

أصدر محمد نوار، رئيس الإذاعة، قرارا بتولي عبير الفندي مهام مدير عام العقود بالإذاعة خلفا لمجدي عبداللطيف الذي وصل لسن التقاعد القانوني.

جاء القرار بعد موافقة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومراجعة جميع الأجهزة المعنية بمتابعة نشاط ماسبيرو لاختيار مدير عام للعقود من بين مرشحين عديدين طرحهم رئيس الإذاعة.

ومن المنتظر أن تبدأ عبير مهام قيادة إدارة العقود ابتداء من غد الثلاثاء، بعد توزيع القرار على الإدارات المعنية بالشئون المالية والإدارية بالإذاعة.