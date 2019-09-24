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بـ"كراسة الشروط".. الإسكان تبدأ تسجيل بيانات حجز 2240 شقة في سكن مصر (صور)

07:00 ص الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، في تسجيل وسداد جدية الحجز لـ2240 وحدة سكنية لمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط.

ويتواجد الطرح الجديدة من شقق سكن مصر في 7 مدن وهي 6 أكتوبر، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، غرب قنا، المنيا الجديدة.

ويتم التقديم لتسجيل البيانات ثم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: (https://www.hdb-reservation.com/)،

وينتهى تسجيل البيانات يوم 3 أكتوبر المقبل، ليبدأ بعد ذلك الحجز بالأسباقية في الفترة بين 15 و16 أكتوبر المقبل.

وينشر (مصراوي) كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر والتي جاءت على النحو التالي:

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