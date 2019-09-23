ترامب: السيسي قائد عظيم أتى بالاستقرار إلى مصر

كتب- محمد الصباغ ومحمد عبدالناصر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "مصر لديها قائد عظيم وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، أتى بالاستقرار إلى مصر وقبل وصوله إلى الحكم كان هناك فوضى".

وأضاف ترامب خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك، "لا أشعر بالقلق من المظاهرات، هناك الكثير منها حول العالم أوباما (الرئيس الأمريكي السابق) كان لديه مظاهرات".

وتابع: "لدينا علاقات طيبة وعظيمة.. ومصر بلد جميل".

وأردف: "عندما ذهبنا إلى مصر التقطنا صورا أنا وزوجتى في الأهرامات وكانت صورا جميلة، كما أن مصر أحسنت استقبالنا".