السفير السعودى بالقاهرة: علاقات المملكة مع مصر تشهد طفرة غير مسبوقة

القاهرة- أ ش أ:

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية لدي جامعة الدول العربية السفير أسامة نقلي، عمق العلاقة بين مصر والسعودية، ووصفها "إنها خير علاقة أخوة"، موضحًا أن العلاقات تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز ، طفرة غير مسبوقة في تعزيز روح المحبة والسلام والوئام في خدمة القضايا العربية والإسلامية وتكريس الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة السعودية بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني الـ89 للمملكة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وسفراء الدول العربية والأجنبية المقيمين بالقاهرة.

وقال السفير السعودي، أن الملك عبد العزيز آل سعود، هو من وضع لبنة العلاقات مع مصر عندما كانت مصر هي وجهته الأولي وهو يشرع في بناء السياسة الخارجية للمملكة.

وتعقد احتفالات المملكة هذا العام تحت شعار "همة حتى القمة"، حيث تحتفل المملكة بالعيد الوطني الـ89 الذي يصادف يوم 23 سبتمبر من كل عام، حيث احتفلت جميع مدن السعودية وشعبها بذكرى توحيد البلاد وتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية.