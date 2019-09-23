​السفارة السعودية بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني بحضور مدبولي والجلاد

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

احتفلت السفارة السعودية في القاهرة، مساء اليوم الاثنين، باليوم الوطني للمملكة بمناسبة مرور 89 عامًا على تأسيس المملكة العربية السعودية، تحت رعاية السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بهذه الذكرى.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، وعلى رأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، ورجال الدولة، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي ويالاكورة والكونسلتو".

وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره العاهل الراحل الملك عبد العزيز آل سعود، والذي أعلن خلاله توحيد مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تحت اسم المملكة العربية السعودية.