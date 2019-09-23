رئيس الصحفيين السعوديين: قصدنا مصر لأن خبرتها تتجاوز 80 عاما

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مساء اليوم مع نقابة الصحفيين المصرية، يستهدف العمل المشترك بين الهيئتين الشقيقتين، موضحا "قصدنا مصر لأنها تملك الخبرة التي تتجاوز 80 عاما منذ إنشاء نقابة الصحفيين، وسيكون هناك تبادلا للزيارات والخبرات".

وتابع المالك، خلال كلمته عقب توقيع بروتوكول تعاون مع النقيب ضياء رشوان، إن "هناك العديد من الصحفيين المصريين الذين عملوا في كل الصحف السعودية، وهناك العديد من الطلاب السعوديين الذين تتلمذوا على يد أساتذة مصريين"، مشيرا إلى أن هناك رغبة لتطوير الصحافة عبر هذه الخطوة المهمة.