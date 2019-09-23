تفاصيل بروتوكول التعاون مع نقابة الصحفيين​ وهيئة الصحفيين السعوديين

القاهرة- أ ش أ:

اتفق ضياء رشوان نقيب الصحفيين مع خالد المالك رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، على أهمية تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بين البلدين، وذلك خلال توقيعهما على بروتوكول تعاون مساء اليوم الاثنين بمقر نقابة الصحفيين.

وجاء نص البروتوكول كالتالي:

- تأتى الاتفاقية تتويجا وتطلعا لتوطيد أواصر العلاقات بين النقابة والهيئة لكونهما الجهتين اللتين تمثلان الصحفيين فى البلدين.

- تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وبما يضمن تحقيق المصالح المشتركة لهما، وبالشكل الذى يؤدي إلى تطوير العمل الصحفي والإعلامي واستثمار الخبرات والكفاءات المتوفرة بين البلدين.

- تم الاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة بين مجلسي النقابة والهيئة والصحفيين والإعلاميين فى كلا البلدين، وبما يسهم فى الاطلاع على واقع عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية بهدف نقل التجارب والخبرات التى تسهم فى تطوير العمل الصحفي والإعلامي.

- يسعى الطرفان إلى مطالبة الجهات الرسمية فى كلا البلدين بتسهيل دخول الصحفيين والحصول على سمات الدخول، بما يضمن المشاركة الفاعلة فى المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل والأنشطة المختلفة.

- فيما يتعلق بالتدريب والتطوير؛ تتم إتاحة الفرصة لمشاركة صحفيي البلدين فى الدورات التدريبية التى تقام من قبل الجهات الموقعة.

- اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية بين مجلس نقابة الصحفيين المصرية ومجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين، والعمل على تشجيع التوأمة الصحفية بين المؤسسات الصحفية والإعلامية فى كلا البلدين.