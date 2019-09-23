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    "الثروة السمكية" توجه لجنة فنية لتوضيح أسباب نفوق الأسماك في رشيد

    08:49 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    "الثروة السمكية" توجه لجنة فنية لتوضيح أسباب نفوق الأسماك في رشيد

    الدكتور خالد السيد مجاهد

    كتب- أحمد مسعد:

    قال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، إن الهيئة تلقت عددا من الشكاوى الخاصة بحدوث حالات نفوق للأسماك في منطقة رشيد، مضيفا أن الهيئة لن تصدر تقريرا إلا بعد التأكد من الأعداد والسبب الذي أدى للنفوق.

    وأضاف السيد، في تصريحات لمصراوي، أنه على الفور كلف مدير الثرورة السمكية بشرق كفر الشيخ بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري للتوجه الفوري لمكان النفوق بالبحيرة، وأعداد تقرير رسمي حول أسباب النفوق.

    وفي وقت سابق اليوم، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحذيرا من نفوق أعداد من أسماك بوري وبلطي بمنطقة رشيد التابعة لمحافظة دمياط.

    وحذروا من عدم تناول تلك الأسماك بسب تعرضها للتسمم بسب نفوقها منذ ساعات طويلة.

    الثورة السمكية خالد السيد منطقة رشيد

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