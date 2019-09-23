​ قرينة هيكل: تضاعف المتقدمين لجائزة الصحافة العربية

كتب- مصطفى علي:

أعربت هدايت تيمور رئيسة مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية وقرينة الكاتب الراحل، عن سعادتها بتضاعف مجموع المتقدمين المصريين إلى جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية مرتين، مشيرة إلى أن مشاركة الصحفيين العرب بالتقدم إلى الجائزة تضاعفت أيضًا أربع مرات كون الجوائز تستهدف جميع الصحفيين العرب.

وتوجهت تيمور، بالشكر إلى مكتبة الاسكندرية ومديرها الدكتور مصطفى الفقي، لإتاحتها مكانًا أمينًا لأوراق هيكل وكتبه وبعض متعلقاته الشخصية، ليستفيد منها الباحثون في مختلف أنحاء العالم.

من جهتها؛ توجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،برسالة مسجلة بسبب تواجدها في نيويورك قالت فيها "حرصت على أن أسجل رسالة تقدير واحترام لمؤسسة محمد حسنين هيكل للمجتمع المدني التي تقدم عملا وطنيا غير تقليدي، ولأنها المؤسسة هيكل التي تستحق التقدير والاحترام"، مهنئة الفائزة ومؤكدة أهمية دور الصحافة.

وشهد الحفل استعراض تطورات نقل مكتبة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل إلى الإسكندرية، وما يقرب من 25 ألف كتاب؛ ليستفيد بها أكبر قدر من الشباب والصحفيين.

عقد الحفل بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية منى الشاذلي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، وجلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافة، كما حضر الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والإعلاميين محمود سعد، وشريف عامر، والكاتب الصحفي عمرو الشوبكي، والكاتب الصحفي محمد عبد القدوس.