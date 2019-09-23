الحكومة في تقريرها السنوي: تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية والسكرية

القاهرة - مصراوي:

تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان، عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها حول ملف الأمن الغذائي وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وتسعى الحكومة إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان.

ولفت التقرير إلى أن حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية، بلغ 337 ألف طن، وحجم إنتاج المحاصيل السكرية بلغ 26 ألفا و243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38 ألفا و900 فدان، كما تم إزالة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وإتاحة الدولة لـ 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على رفع مستويات إنتاجية الفدان لعدد من المحاصيل منها "القمح"، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان خلال موسم 2018 - 2019 إلى 2.73 طن/فدان.

كما ارتفعت إنتاجية البنجر إلى 22.5 طن/فدان، منوهًا بأن هذه الجهود تضمنت أيضًا تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية الأساسية اللازمة لأغراض أعمال الاستصلاح والاستزراع، سعيًا لزيادة الرقعة الزراعية و توفير مزيد من الحاصلات الزراعية ونمو الصناعات الغذائية القائمة عليها بما يحقق التنمية المتكاملة وخاصة في شمال سيناء وجنوب الوادي بتوشكى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 258.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم - خلال الفترة السابق ذكرها - منح تراخيص لـ8139 منشأة في مجال الزراعة وصناعة الأعلاف، ومتابعة أعمال مشروع (إحياء البتلو)، حيث تم الانتهاء من تسمين 96.6 ألف رأس ماشية، فضلًا عن ترقيم 4.7 مليون رأس ماشية والتأمين على 1.1 مليون أخرى.

وأوضح التقرير، أن كمية تعاقدات القمح المستورد بلغت 6.49 مليون طن، وكمية توريدات القمح المحلي بلغت نحو 3.256 مليون طن، وهو ما أسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخبز وتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح، فضلًا عن إنشاء 5 صوامع معدنية رأسية جديدة بسعة تخزينية بلغت نحو 330 ألف طن، وهو ما أسهم في زيادة السعة التخزينية وكمية المخزون الاستراتيجي من القمح بما يحفظ الأمن الغذائي القومي.