  • عاجل:مباشر.. جوائز الأفضل في العالم.. كلوب أفضل مدرب في العالم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    ​للعام الثاني.. "مصراوي" يفوز بجائزة هيكل للصحافة

    07:51 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب - مصطفى علي:

    فاز الزميل أحمد الليثي، مدير تحرير موقع "مصراوي" التابع لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، أونا"، بجائزة هيكل للصحافة عام 2019 عن مجمل أعماله، في حفل أقامه مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دار الأوبرا المصرية.

    كما فازت الصحفية الحرة رحمة ضياء بالجائزة أيضا.

    جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

    يذكر أن الزميلة مارينا ميلاد، الصحفية بقسم التحقيقات فازت بالجائزة في نسختها الماضية.

    يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأنها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.

    أحمد الليثي جائزة هيكل للصحافة مؤسسة أونا مؤسسة محمد حسنين هيكل دار الأوبرا المصرية

    الخبر التالى:

    "صدمة عالمية".. كيف استقبل قطاع السياحة إفلاس "توماس كوك"؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان