​للعام الثاني.. "مصراوي" يفوز بجائزة هيكل للصحافة

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كتب - مصطفى علي:

فاز الزميل أحمد الليثي، مدير تحرير موقع "مصراوي" التابع لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام التي تضم مواقع "مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، أونا"، بجائزة هيكل للصحافة عام 2019 عن مجمل أعماله، في حفل أقامه مجلس أمناء مؤسسة "محمد حسنين هيكل" للصحافة العربية في دار الأوبرا المصرية.

كما فازت الصحفية الحرة رحمة ضياء بالجائزة أيضا.

جاء ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العامة ورجال الإعلام والصحافة، في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

يذكر أن الزميلة مارينا ميلاد، الصحفية بقسم التحقيقات فازت بالجائزة في نسختها الماضية.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأنها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية. كما تعمل على أن تكون عوناً لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.