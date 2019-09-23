​البيئة: ضبط 603 منشآت مخالفة للحدود المسموح بها في القانون

كتب- يوسف عفيفي:

واصلت وزارة البيئة جهودها خلال فترة موسم "السحابة السوداء" لمواجهة نوبات تلوث الهواء؛ في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية للسيطرة على مصادر تلوث الهواء.

واشارت الوزارة - في بيان لها اليوم الإثنين إلى تمكن الفرق التفتيشية التابعة لها، والأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ، المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2634 منشأة صناعية، تنوعت بين منشآت كبرى، ومتوسطة، وصغرى، حيث تبين مخالفة 603 منشآت للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونفذت الوزارة أيضا عددا من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات، وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء.

وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 13072 سيارة، وتبين مخالفة 2777 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحررت الوزارة، 71 محضرا لحرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ، ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، واتجاه الرياح، طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

واستكمالاً لدور وزارة البيئة "التوعوي" لرفع الوعى البيئي للمواطنين، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ، المعنية بالمنظومة، 1028 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، والدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

جدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة ، بالتعاون مع وزاراتي : الزراعة ، والتنمية المحلية ، بناء على تكليفات رئيس الوزراء.