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ضياء رشوان: نرحب بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين

06:34 م الإثنين 23 سبتمبر 2019
ضياء رشوان: نرحب بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

كتب مصطفى علي

قال ضياء رشوان، إنه يرحب بهيئة الصحفيين السعوديين والتي تمارس دورها منذ وقت قريب من مهام تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية في الدفاع عن قضايا المهنة والحريات.

وأكد رشوان أن الاتفاقية تتضمن بنودا قليلة ولكنها تتضمن أنشطة كثيرة وتعاون كبير، قائلا: "هي مجرد توقيع ورقي علة واقع موجود بالفعل"، مشددا على وجود تعاون كبير سابق وحالي.

وأضاف أن التعاون سيكون مفيد للطرفين، وسنبذل جهودا كبيرة لتحقيق مزايا عديدة.

ضياء رشوان هيئة الصحفيين السعوديين نقابة الصحافة المصرية

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