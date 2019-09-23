رئيس جامعة عين شمس وسفيرة البرتغال يفتتحان قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس أن كلية الألسن تعد أحد المعالم التاريخية لمصر، حيث تم افتتاحها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي عام ١٨٣٥، وتفصلها بضع سنوات فقط عن إتمام المائتي عام.

وقال المتيني - في كلمته ألقاها اليوم الاثنين، خلال افتتاح قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن، بحضور مادلينا فيشر، سفيرة البرتغال بالقاهرة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب - إن كلية الألسن صرح تعليمي ضخم يضم ١٥ لغة، بالإضافة إلى ثلاث لغات تدرس كمادة ثانية، لافتا إلى أن "العولمة" جعلت من العالم قرية صغيرة ؛ مما جعل الحاجة ملحة إلى تعليم وتعلم لغات العالم واستخدامها في جميع مناحي الحياة .

ونوه إلى أن "مجرد الدراسة" بكلية الألسن يفتح أبواب سوق العمل أمام الطلاب، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة الأسبق، والدكتورة مني فؤاد، عميد الكلية السابقة من جهود لإنشاء قسم اللغة البرتغالية.

ومن جانبها، أكدت السفيرة البرتغالية بالقاهرة أن تعليم اللغات هو مفتاح التعرف بالحضارات من خلال معرفة الأدب والتاريخ والموسيقى، كما أنها وسيلة متميزة للعمل، لافتة إلى أنه من القوة المعرفية إجادة لغة غير اللغات المنتشرة كالإنجليزية، لأنها تفتح مجالات عمل أوسع بالنسبة للطلاب، ووعدت طلاب القسم بأنهم سيجدوا مجالات واسعة للعمل فور تخرجهم.

بدورها، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن أن الاهتمام بافتتاح قسم اللغة البرتغالية بالكلية يأتي في بؤرة اهتمام إدارة الكلية وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية الألسن ، وجامعة "بورتو "ومعهد "كامويش" للتعاون واللغات بالبرتغال، نظرا لأهمية اللغة البرتغالية ، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط ببن مصر والبرتغال، والدول المتحدثة بالبرتغالية.

وأضافت أنه من المنتظر أن يلبي خريجو هذا القسم حاجة سوق العمل الملحة في مصر؛ لاسيما في مجال الترجمة والسياحة والشركات الاستثمارية المتعلقة بهذا التخصص.

وقدم الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة درع الجامعة للسفيرة البرتغالية ، كما قام بجولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، واستعدادات الكلية لبداية العام الدراسي الجديد، مشيدا بجهود إدارة الكلية.