وكيل "النواب" يلتقي رئيس المجلس التشريعي لولاية بيهار الهندية

كتب- أحمد علي:

استقبل سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بمكتبه، اليوم، فيجاي كومار، رئيس المجلس التشريعي لولاية بيهار الهندية.

وحسب بيان، اليوم، أشاد وهدان بالعلاقات التاريخية بين زعماء مصر والهند والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبحث العلمي والتكنولوجيا والاتصالات والصحة، مشيرا إلى ما حققته مصر من نجاحات في مجالات الصحة خاصة مبادرة الرئيس لمكافحة فيروس سي.

واستعرض وكيل المجلس أبرز معالم تشكيل مجلس النواب الحالي، لافتا إلى شغل أحد نواب المعارضة منصب الوكيل، وأعرب عن اعتزازه بزيارة رئيس المجلس التشريعي لولاية بيهار، مؤكدا أنها فرصة لتبادل الآراء تجاه القضايا المشتركة.

وأشار وهدان إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة خاصة بعد تدشين مصر لمشروع قناة السويس الجديدة ومنطقتها اللوجستية التي أصبحت شريان الحياة بالنسبة للعالم.

من جانبه أعرب كومار عن اعتزازه بتلك الزيارة وتقديره الكامل لمصر حكومة وشعبا، مشيرا إلى عمق علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين وتاريخهما الطويل المشترك فى مكافحة الاستعمار وتأسيس حركة عدم الانحياز.

وأشار كومار إلى أن هدف الزيارة التعرف على أبرز النجاحات التي حققتها مصر وبخاصة قناة السويس الجديدة، موضحا أبرز معالم ونجاحات الحياة الحزبية فى الهند وطريقة تمثيل الولايات المكونة لها فى الحكومة الاتحادية.

وقال إن ولاية بيهار الأعلى بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي في الهند، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الصادرات خاصة الزراعية.

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