برلماني: إنجازات السيسي تشهد له

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الشعب المصري لديه من الوعي ما يكفي لمواجهة كافة مخططات الجماعات الإرهابية وجماعات التخريب.

وأضاف الجوهري، في بيان، اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في المرور من الكثير من المواقف الصعبة والحاسمة منذ ثورة يونيو وحتى الآن، ما يزعج قوى الشر التي فشلت كل مخططاتها ولذلك تسعى إلى فتح أبواب جديدة للتخريب والفتن لكنها لم ولن تنجح.

وتابع الجوهري: "إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد له في مختلف المجالات ولا يمكن لأحد أن ينكر ما حققته مصر من تطور في السنوات الأخيرة بفضل تماسك الشعب ووحدته مع قيادته السياسية".

وأكد الجوهري، أن الشعب الذي تحمل كل المراحل الصعبة وكل الإجراءات الاقتصادية التي مررنا بها، لا يمكن أن يترك أي مساحة لجماعات مخربة تحاول العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الذي استعدناه بعد تقديم الكثير من التضحيات.