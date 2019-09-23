"300 ألف سائح سنويًا".. أول تعليق لوكيل "توماس كوك" بمصر على إفلاسها

كتب- يوسف عفيفي:

أكد سيد الجابري، وكيل شركة "توماس كوك" السياحية البريطانية في مصر، أن إشهار الشركة إفلاسها صدمة عالمية لا نتمناها على الإطلاق كونها شركة كبيرة ولها علاقات قوية معنا وجرى العمل معها كثيرا.

وقال الجابري، في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إن إفلاس الشركة أمر محزن للقطاع السياحي ككل، وستتأثر مصر في الموسم الواحد بما لا يقل عن 150 ألف سائح بما يعادل 300 ألف سائح لمصر على مدار العام.

وتابع: "العالم خسر كيانًا اقتصاديًا بريطانيًا كبيرًا، وليست إنجلترا وحدها هي من أفلست بل القطاع السياحي في العالم كله أفلس".

وأوضح أن القطاع السياحي العالمي سيتأثر بلا شك ويستمر هذا التأثير على مدى شهرين مقبلين لحين توفيق الأوضاع العالمية والبحث عن بديل آخر لحل المشكلة التي تتفاقم جراء هذا الأمر.

وأشار إلى أن السبب الحقيقي في إشهار توماس كوك إفلاسها يرجع إلى المشاكل السياسية البحتة بين ألمانيا وانجلترا ما أدى إلى هذه الكارثة التي يشهدها العالم حاليا ولا نملك إلا الانتظار لنرَ ما سيحدث قريبا.

ونوه إلى أن مصر لا تملك حلا أو بدائل اﻵن لمواجهة تلك الأزمة كون السياحة تأتي من الخارج وما علينا كقطاع سياحي مصري إلا تقديم الخدمات فقط للسائحين.

ويأتي إعلان الشركة إفلاسها بعد فشل كبار المسؤولين بها في التوصل إلى حل مع المقرضين والدائنين أمس الأحد، حتى يمكنها الاستمرار، وكانت في حاجة لمبلغ 200 مليون جنيه استرليني (250 مليون دولار)، وحزمة بقيمة 900 مليون استرليني حين يتعين عليها سداد مستحقات الفنادق عن خدماتها خلال أشهر الصيف.

تأسست شركة توماس كوك في عام 1841، واندمجت في عام 2007 مع شركة ماي ترافل، لتكون توماس كوك جروب بي إل سي.

ويعمل في الشركة 21 ألف موظف، ويبلغ عدد عملاء الشركة 19 مليون شخص سنويا في 16 دولة، وتدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران وسفنا سياحية، بحسب وكالة رويترز.

وتعاني الشركة، المقيدة في بورصة لندن وتم تعليق أسهمها من التداول بعد طلبها اليوم، من ديون بقيمة 1.7 مليار استرليني.

وحققت الشركة إيرادات بقيمة 9.6 مليار جنيه استرليني (12 مليار دولار) في عام 2018، وللشركة في الوقت الحالي 600 ألف عميل يقضون إجازاتهم في الخارج من بينهم 150 ألف بريطاني.

وقال بيتر فانكهاوزر الرئيس التنفيذي لتوماس كوك في بيان لبورصة لندن اليوم "أقدم اعتذاري لملايين الزبائن وآلاف العاملين والموردين والشركاء الذين دعمونا لسنوات عديدة".​