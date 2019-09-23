الصحة: إرسال فريق طبي لجنوب السودان لعلاج مرضى فيروس سي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال فريق طبي مصري، اليوم الاثنين، إلي جنوب السودان، برئاسة الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف والمشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعلاج مليون أفريقي من "فيروس سي".

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن الفريق الطبي يفتتح أول وحدة فيروسات كبدية، تم تجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سي، بالعيادة المصرية ب"جوبا"، تحت شعار " تحيا مصر أفريقيا"، مشيرًا إلي أن الفريق الطبي يضم استشاري كبد وجهاز هضمي، وصيدلي إكلينيكي، واستشاري تحاليل طبية.

وأضاف البيان أن الفريق الطبي المصري سيدرب الجانب السوداني على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وصرف العلاج للحالات المصابة المناسبة للعلاج، موضحًا أن التدريب يشمل الأطباء والصيادلة و مسئولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلي جنوب السودان.

ولفت إلى أنه تم إرسال جرعات لعلاج "فيروس سي" مع الفريق الطبي المصري والذي تستمر زيارته مدة شهر لجنوب السودان، على أن يبقى هناك ممثلًا للجنة الفيروسات الكبدية بعد عودة الفريق الطبي، لمتابعة تلقي علاج المرضي المصابين.

وفي ذات السياق أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إرسال فريقا طبيا آخر إلي دولة تشاد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لعلاج المواطنين بدولة تشاد.