وزير التنمية المحلية يستقبل نظيره الفلسطيني

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المهندس مجدي الصالح، وزير الحكم المحلي الفلسطيني وذلك بحضور دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمستشار رزق الزعانين، وعدد من قيادات الوزارة.

وعرض شعراوي، خلال اللقاء، أهم الملفات والبرامج التي تشرف عليها وتنفذها الوزارة في المحافظات بالتنسيق مع باقي الوزارات، والجهود المبذولة من الحكومة للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير، إلى الجهود المشتركة مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن.

وأكد شعراوي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر البشرية في مختلف مستويات الإدارة المحلية إدراكًا بأهمية إعداد الكادر البشري وتأهيله ليتحمل المسئولية، مشيرًا إلى أن الوزارة توفر برامج ودورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتحسين طرق أداء الخدمات للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت بعض الخطوات لتفعيل اللامركزية على رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية وإعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوار المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالإضافة إلى تطوير منظومة التمويل المحلي.

كما أشار شعراوي، إلى أن الوزارة تقوم بإشراك المواطنين في عملية التنمية على المستوى المحلي وصقل مهارات الكوادر الشابة بكافة المحافظات بالخبرات والتجارب الدولية الناجحة للنهوض بالإدارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

واستعرض الوزير محمود شعراوي، المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي يتابعها رئيس الجمهورية وسيتم تنفيذها على 4 سنوات، حيث تم البدء في تنفيذ البنية الأساسية والتحتية لتلك المنظومة في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد شعراوي، أن الدولة تسعى إلى إيجاد منظومة مخلفات مستدامة ومستمرة في كافة المحافظات وإحداث تغيير كبير في الشارع المصري فيما يخص مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن.

وعرض المهندس مجدي الصالح، تجربة دولة فلسطين في إدارة الهيئات المحلية وإجراء الانتخابات وعملية الرقابة المالية والإدارية على البلديات والهيئات المحلية وعملة تنفيذ المشروعات الحكومية والتي توفرها جهات دولية.

وأشار الصالح، إلى الخطط المستقبلية للوزارة وعملية التشبيك التي تتم بين الوزارة والقطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمواطن بهدف التسهيل وتسريع إنجاز الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية بالكامل وإضافة بعض الخدمات الجديدة للهيئات المحلية مثل تحصيل الضرائب ورسوم التراخيص والخدمات التي تقدمها الهيئات وإنشاء محاكم للبلديات والمحليات فقط.

كما تطرق الوزير الفلسطيني لواقع الهيئات المحلية الفلسطينية وصعوبة مهامها تحت الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والإجراءات والممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الهيئات المحلية، وعلى الرغم من ذلك تمكنت الهيئات من تحقيق العديد من الإنجازات وإدارة شئونها ومواردها وتأسيس نظام تشريعي للمحليات يشرف على تسوية قضايا المحليات ويخفف العبء على النظام القضائي والمحاكم ويعود بدخل معتبر للمحليات ويعزز من مواردها ومواجهة احتياجات المواطنين.

وأشار وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني لأعضاء الحكومة وكافة المستوردين بتوسيع مجالات التعاون مع مصر واستيراد المستلزمات التي يحتاجها المواطن الفلسطيني وكافة الوزارات في مختلف المجالات خاصة المياه والكهرباء، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققتها الدولة المصرية في أكثر من مجال تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

​واتفق الجانبان، على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة ودراسة التوقيع على مذكرة تعاون في مجالات التدريب والتخطيط وتبادل الخبرات والزيارات المتبادلة والتي يمكن توقيعها خلال الزيارة المقبلة لرئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، للقاهرة والوفد الوزاري المرافق له.