وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع سفير الصين بالقاهرة

كتب- أسامة عبد الكريم:

اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشانج؛ لبحث دعم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل، في بيان، الاثنين، أن هناك عددًا من المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانبين والتي تمثل التعاون المثمر بين الجانبين.

وتطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصى بتفعيل الجزء الثاني من التعاون المادي الخاص بمشروع القطار الكهربائي الذي يمتد من محطة عدلي منصور مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولاً إلى العاشر من رمضان، وأوضح الوزير أن وزارة النقل حريصة على تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد في قلب المدن الجديدة في أسرع وقت خاصة مع أهميته الكبيرة في ضوء تقدم الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما تباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيتسية، وأوضح الوزير أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في قطاعات النقل ويجرى إنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض في عدد من الموانئ المصرية وإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة حركة التجارة في مصر.​