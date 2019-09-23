برلماني يدعو رجال الأعمال بأمريكا لإقامة مشروعات بمصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

ناشد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، رجال الأعمال والاستثمار من المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية استثمار أموالهم في المشروعات الاستثمارية الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها داخل مصر، مؤكدًا وجود تيسيرات وتسهيلات كبيرة تقدمها الحكومة المصرية للاستثمار في مصر بقانون الاستثمار الجديد الذي أصدره مجلس النواب المصري.

وقال "أبو جاد" خلال كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال والاستثمار والحالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إن مصر ترحب بجميع أبنائها المصريين بمختلف دول العالم، مشيدا بدور أبناء مصر بالخارج الكبير في مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه الدولة المصرية ودحض الأكاذيب والسموم والشائعات التي تبذلها الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وأشاد أبو جاد بالترحيب الكبير من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته حاليا في اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدا أن المصريين في نيويورك تجمعوا لدعم وتأييد سياسات الرئيس السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والأفريقية والدولية .